مصدر: صندوق الاستثمار المباشر الروسى وسالك السعودية سيوقعان اتفاق تعاون

رويترز

قال مصدر مشارك على نحو مباشر فى الترتيب لاتفاق بين صندوق الاستثمار المباشر الروسى وسالك السعودية لرويترز اليوم الاثنين إن صندوق الثروة السيادية الروسى وسالك يخططان لتوقيع اتفاق تعاون خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض.

وأضاف المصدر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى (سالك) وصندوق الاستثمار المباشر الروسى سيبحثان على نحو مشترك عن مشاريع استثمارية فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية فى روسيا.

وامتنع صندوق الاستثمار المباشر عن التعليق، ولم يتسن الوصول إلى سالك للحصول على تعقيب فوري.