سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مسابقة التربية والتعليم.. 6 خطوات يتبعها المتقدم فى حال تكرار رسالة الرقم القومى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:51 م
مسابقة التربية والتعليم.. 6 خطوات يتبعها المتقدم فى حال تكرار رسالة الرقم القومى التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت بوابة توظيف التربية والتعليم للمعلمين، خطوات محددة يتبعها المتقدم على وظائف التربية والتعليم حال ظهور رسالة الرقم القومى مكرر، أثناء تسجيل وملء البيانات، نسردها فى الخطوات التالية.

1ـ هذه الرسالة تفيد أنه تم تسجيل هذا الرقم سابقا.

2ـ يجب على المتقدم مراجعة إدخال بياناته من خلال الضغط على متابعة حالة الطلب بالصفحة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية.

3ـ يجب إدخال الرقم القومي والرقم السري وسيتم فتح الحساب.

4ـ في حالة نسيان الرقم السري، يرجى الضغط على نسيان الرقم السري وسيتم إرساله مع ظهور رسالة توضح البريد الإلكتروني المسجل.

5ـ في حالة ظهور بريد إلكتروني آخر بالرسالة، فهذا يفيد أن الرقم القومي مسجل سابقا بالخطأ من أحد المشاركين.

6ـ يجب على المتقدم  حالة ظهور خطأ مراسلة البوابة من خلال قسم تواصل معانا بالصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية وإرفاق صورة الرقم القومي مع الرسالة.

 

 


التربية والتعليم

بوابة التوظيف الالكترونية

مسابقة التربية والتعليم 2019

بوابة التوظيف الالكترونية اكتوبر

مسابقة المعلمين

التسجيل على بوابة التوظيف الالكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:00 ص

7 معلومات عن مواعيد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والإداريين بـ"التعليم"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:30 ص

البوابة الإلكترونية للتوظيف بالتعليم.. 7 معلومات تحدد أبرز أهدافها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:14 ص

البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين تتلقى أكثر من 115 ألف طلب منذ انطلاقها.. مصادر: نستهدف التعاقد مع 90 ألف معلم على الأقل.. والأولوية لمعلمى رياض الأطفال والأنشطة.. ويجب ألا يزيد سن معلم الروضة عن 35 عاما

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة