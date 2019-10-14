مسئول كويتى: وكلاء الداخلية الخليجيون يقرون توصيات بشأن مكافحة الإرهاب

الكويت ـ مسقط (أ ش أ)

قال وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام اليوم الاثنين، إن وكلاء وزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجى، أقروا خلال اجتماع بمسقط، عددا من التوصيات، أبرزها تعزيز التعاون الأمنى الخليجى لمكافحة الإرهاب.

وأضاف النهام - فى ختام اللقاء التحضيرى للوكلاء، تمهيدا للاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية الخليجيين، أن التوصيات تهدف إلى تعزيز العمل الأمنى المشترك، ورفعها إلى اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين، المقرر عقده الأربعاء، المقبل لاعتمادها.

وأوضح أن من أبرز تلك التوصيات، تعزيز التعاون الأمنى الخليجى لمكافحة الإرهاب والأمن السيبرانى، وكذلك التمرين المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية (أمن الخليج العربى)، ومشروع الشبكة الأمنية الخليجية، لافتا إلى أنه تم إقرار توصية لإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، والتوصيات الخاصة باجتماعات حرس الحدود وخفر السواحل الخليجية، وأمن المطارات وتوصيات رؤساء الاتحادات الشرطية الخليجية.

وتابع النهام أن الاجتماع أقر كذلك توصيات المديرين العامين لمؤسسات التعليم والتدريب الأمنى الخليجى، وأجهزة مكافحة المخدرات، وكذلك توصيات اجتماع المؤسسات العقابية والإصلاحية الخليجية، وأيضا اللجان الخاصة بالمرور والإعلام الأمنى والدفاع المدنى، وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية.