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مسئولون أفغان: إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجارى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:21 م
مسئولون أفغان: إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجارى انتخابات أفغانستان
كابول (أ ش أ)

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أعلن مسؤولون أفغان اليوم الاثنين، أن نتائج الانتخابات الرئاسية المتأخرة ستكون جاهزة لإعلانها فى وقت لاحق من الشهر الجارى، وذلك بعد وقوع مشاكل تقنية فى عملية إحصاء الأصوات.

وقالت حواء علام نورستانى رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - " إن الهدف هو الوفاء بالموعد النهائى لإعلان النتائج المبدئية فى 19 من أكتوبر الجاري"، مضيفة أنه تم نقل بيانات أكثر من مليون ناخب بنجاح بعد وقوع مشاكل تقنية بالأجهزة البيومترية المستخدمة فى عملية التصويت .

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم فى أفغانستان (أوناما) قد حثت فى بيان أمس الأحد، السلطات الانتخابية فى البلاد على حماية واستكمال العملية الانتخابية.

وصوت الأفغان فى الانتخابات الرئاسية الشهر الماضى رغم تهديدات "طالبان"، إلا أن العملية شابتها مزاعم وقوع أخطاء وعمليات تزوير بشكل واسع، وهى الانتخابات الأولى التى تديرها أفغانستان بمفردها منذ عام 2001.

 


افغانستان

انتخابات افغانستان

انتخابات الرئاسه فى افغانستان

نتائج انتخابات افغانستان

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