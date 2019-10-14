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مرور القاهرة يرفع 13 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالشوارع

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:42 ص
مرور القاهرة يرفع 13 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالشوارع سيارات متروكه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


حملات مرورية بالقاهرة

رفع السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

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