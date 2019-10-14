مرصد الكهرباء: 16 ألفا و600 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الاحد 27 ألف 600 ميجا وات، معلنًا أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الاثنين 27 ألفا و600 ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 16 ألف 600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.