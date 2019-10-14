سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مرشح المعارضة الموحدة جيريجلى كارتشونى يفوز فى الانتخابات البلدية بالمجر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:17 ص
مرشح المعارضة الموحدة جيريجلى كارتشونى يفوز فى الانتخابات البلدية بالمجر جيريجلى كارتشونى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت المعارضة فى المجر فوزا غير متوقع فى الانتخابات البلدية التى أجريت أمس الأحد، فى أول نكسة انتخابية يواجهها رئيس الوزراء القومى فيكتور أوربان منذ توليه الحكم فى عام 2010.

وحسب وكالات أنباء، بعد فرز نحو 89 % من البطاقات تصدر مرشح المعارضة الموحدة جيريجلى كارتشونى بنيله نحو 50 % من الأصوات، متقدما على رئيس البلدية المنتهية ولايته استفان تارلوش الذى نال 45 % من الأصوات.

وصرح متحدث باسم الحكومة لوسائل الإعلام المحلية أن "الحكومة تحترم قرار سكان بودابست".

وفى العديد من البلديات اقتصر عدد منافسى مرشحى حزب فيديس على مرشح واحد لتعزيز فرص المنافسة بعد أن عدل أوربان القوانين الانتخابية لكى تصب فى مصلحة الحزب الحاكم.

 


المجر

الانتخابات البلدية

جيريجلى كارتشونى

المعارضة الموحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة