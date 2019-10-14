مرشح المعارضة الموحدة جيريجلى كارتشونى يفوز فى الانتخابات البلدية بالمجر

وكالات الأنباء

حققت المعارضة فى المجر فوزا غير متوقع فى الانتخابات البلدية التى أجريت أمس الأحد، فى أول نكسة انتخابية يواجهها رئيس الوزراء القومى فيكتور أوربان منذ توليه الحكم فى عام 2010.

وحسب وكالات أنباء، بعد فرز نحو 89 % من البطاقات تصدر مرشح المعارضة الموحدة جيريجلى كارتشونى بنيله نحو 50 % من الأصوات، متقدما على رئيس البلدية المنتهية ولايته استفان تارلوش الذى نال 45 % من الأصوات.

وصرح متحدث باسم الحكومة لوسائل الإعلام المحلية أن "الحكومة تحترم قرار سكان بودابست".

وفى العديد من البلديات اقتصر عدد منافسى مرشحى حزب فيديس على مرشح واحد لتعزيز فرص المنافسة بعد أن عدل أوربان القوانين الانتخابية لكى تصب فى مصلحة الحزب الحاكم.