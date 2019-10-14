محكمة إسبانية تسجن 9 من زعماء كاتالونيا بعد استفتاء الاستقلال فى 2017

رويترز

قضت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الاثنين بسجن 9 من زعماء إقليم كاتالونيا الانفصاليين ما بين 9 و13 سنة بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم فى محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال فى 2017.

وأدين 3 آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.