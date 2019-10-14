سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محامو الشرقية يطالبون المحافظة بمنشور يحدد أسعار التصالح على البناء المخالف

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:50 م
محامو الشرقية يطالبون المحافظة بمنشور يحدد أسعار التصالح على البناء المخالف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب محامو الشرقية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإصدار تسعيرة للرسم الهندسي المطلوب من المتقدمين للتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية.

وقال محمد أحمد إسماعيل نقيب المحامين بمركز كفر صقر، إن قانون التصالح اشترط شهادة من مهندس استشارى بصلاحية المبنى، مضيفاً:" الموظفون والمهندسون حددوا أسعار مبالغ فيها بما  يرهق المواطنين الراغبين في التصالح، خاصة أن هناك مبانى مكونة من دور أرضى ودورين لا تحتاج شهادة صلاحية"، مطالباً المحافظ بعمل منشور بالمبالغ التى تسدد للاستشارى وسجل فى المجلس لكل شهادة تقدم من أجل المحاسبة الضريبية.

 


الشرقيه

محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مجالس مدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة