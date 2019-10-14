سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: 40 فنانا يحولون جدران البرلس للوحة فنية وإبداعية "صور"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:55 م
محافظ كفر الشيخ: 40 فنانا يحولون جدران البرلس للوحة فنية وإبداعية "صور" جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، بالأعمال الفنية التى قام بها الفنانون المشاركون بملتقى البرلس الدولى، والتى تعكس رسالة وإبداعا فنيا متجانسا مع الطبيعة، أسعد الآلاف من أهالى برج البرلس بتواصل بيئتهم المحلية مع العديد من ثقافات دول العالم المتحضر، وسط أهالى برج البرلس لإرسال رسالة للعالم أن مصر واحة الأمان والثقافة والعلوم.

جاء ذلك خلال محافظ كفرالشيخ، الأعمال الفنية وجداريات ملتقى البرلس الدولى السادس للرسم على الحوائط والمراكب بمدينة برج البرلس، على البحر المتوسط شمال محافظة كفرالشيخ، خلال الفترة من خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 14 أكتوبر 2019م، بمشاركة 40 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم، وجامعة المستقبل وكلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعتى الإسكندرية والمنصورة وكلية التربية النوعية والتربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ، والذى نظمته مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون تحت رعاية محافظ كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، رئيس مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون، مستر "الكسندر ساشا" رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب نصر عبدالهادى، رئيس مدينة برج البرلس، ومحمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتورة هدى الطنبارى، مقرر المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن شوارع وجدران مبانى مدينة برج البرلس على البحر المتوسط فى شمال المحافظة، تحولت إلى لوحة فنية جمالية وبديعة على يد 40 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم خلال الدورة السادسة بمهرجان ملتقى البرلس الدولى للرسم على الحوائط والمراكب 2019م، حيث يرسم الفنانين المشاركين على الجدران والمراكب، صورًا مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد فى البحر، وشباك الصيادين، وغيرها من أعمال الفن التشكيلى والرسم والتلوين.

وعلى جانب آخر، التقى محافظ كفرالشيخ، عددا من أهالى برج البرلس واستمع لعدد من مطالب أهالى البرلس، ومنها شكوى "م.أ.ع" والذى يطلب افتتاح مكتب مصايد برج البرلس، ومكتب للتفتيش والسلامة البحرية، حيث كلف "المحافظ" بالترتيب لافتتاح مكتب مصايد البرلس، إلى جانب دراسة اقامة مكتب للتفتيش والسلامة البحرية بميناء البرلس، وحول طلب أحد المواطنين بحل مشاكل أرض الجونة، أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد خطة توصيل المرافق للمراحل الـ4 بأرض الجونة بالبرلس والتى تبلغ حوالى 220 مليون جنيه، ليضع بذلك حلاً جذرياً لمعوقات أرض الجونة بالبرلس والتى استمرت لسنوات طويلة، لصالح خدمات المواطنين والتنمية، إلى جانب مناقشة عدد من شكاوى وطلبات المواطنين،وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة برج البرلس، بتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفورى لمشاكلهم.

 

 

 جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (1)

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (1)

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (2)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (2)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (3)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (3)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (4)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (4)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (5)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (5)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (6)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (6)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (7)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (7)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (8)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (8)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (9)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (9)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (10)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (10)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (11)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (11)

 

 

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (12)
جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (12)

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

محافظة

ملتقى البرلس

ارض الجونة

بحيرة البرلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ الأسبق : لو سقطت مصر ستنتهي الأمة العربية في غمضة عين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:37 م

فيديو ..محافظ كفر الشيخ : اعتماد 500 مليون جنيه لتطهير بحيرة البرلس

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:31 م

محافظ كفر الشيخ يحيل 10 أطباء وصيادلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:00 م

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات المحافظة لإطلاق مشروع التحول الرقمى

السبت، 05 أكتوبر 2019 04:03 م

محافظ كفر الشيخ يكثف الرقابة على محطات الوقود لتطبيق خفض أسعار البنزين

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:08 م

أهالى مطوبس يناشدون محافظ كفر الشيخ لتشغيل كامل لوحدة العناية بالمستشفى العام

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة