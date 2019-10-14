محافظ كفر الشيخ: 40 فنانا يحولون جدران البرلس للوحة فنية وإبداعية "صور"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، بالأعمال الفنية التى قام بها الفنانون المشاركون بملتقى البرلس الدولى، والتى تعكس رسالة وإبداعا فنيا متجانسا مع الطبيعة، أسعد الآلاف من أهالى برج البرلس بتواصل بيئتهم المحلية مع العديد من ثقافات دول العالم المتحضر، وسط أهالى برج البرلس لإرسال رسالة للعالم أن مصر واحة الأمان والثقافة والعلوم.

جاء ذلك خلال محافظ كفرالشيخ، الأعمال الفنية وجداريات ملتقى البرلس الدولى السادس للرسم على الحوائط والمراكب بمدينة برج البرلس، على البحر المتوسط شمال محافظة كفرالشيخ، خلال الفترة من خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 14 أكتوبر 2019م، بمشاركة 40 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم، وجامعة المستقبل وكلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعتى الإسكندرية والمنصورة وكلية التربية النوعية والتربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ، والذى نظمته مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون تحت رعاية محافظ كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، رئيس مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون، مستر "الكسندر ساشا" رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب نصر عبدالهادى، رئيس مدينة برج البرلس، ومحمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتورة هدى الطنبارى، مقرر المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن شوارع وجدران مبانى مدينة برج البرلس على البحر المتوسط فى شمال المحافظة، تحولت إلى لوحة فنية جمالية وبديعة على يد 40 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم خلال الدورة السادسة بمهرجان ملتقى البرلس الدولى للرسم على الحوائط والمراكب 2019م، حيث يرسم الفنانين المشاركين على الجدران والمراكب، صورًا مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد فى البحر، وشباك الصيادين، وغيرها من أعمال الفن التشكيلى والرسم والتلوين.

وعلى جانب آخر، التقى محافظ كفرالشيخ، عددا من أهالى برج البرلس واستمع لعدد من مطالب أهالى البرلس، ومنها شكوى "م.أ.ع" والذى يطلب افتتاح مكتب مصايد برج البرلس، ومكتب للتفتيش والسلامة البحرية، حيث كلف "المحافظ" بالترتيب لافتتاح مكتب مصايد البرلس، إلى جانب دراسة اقامة مكتب للتفتيش والسلامة البحرية بميناء البرلس، وحول طلب أحد المواطنين بحل مشاكل أرض الجونة، أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد خطة توصيل المرافق للمراحل الـ4 بأرض الجونة بالبرلس والتى تبلغ حوالى 220 مليون جنيه، ليضع بذلك حلاً جذرياً لمعوقات أرض الجونة بالبرلس والتى استمرت لسنوات طويلة، لصالح خدمات المواطنين والتنمية، إلى جانب مناقشة عدد من شكاوى وطلبات المواطنين،وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة برج البرلس، بتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفورى لمشاكلهم.

جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (1)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (2)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (3)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (4)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (5)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (6)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (7)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (8)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (9)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (10)



جدران البرلس تتحول للوحة فنية وابداعية (11)