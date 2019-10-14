محافظ بورسعيد: تطبيق التحصيل الإلكترونى ضمن منظومة التحول الرقمى الجديدة

بورسعيد – السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، اجتماعا لمتابعة اجراءات تطبيق التحصيل الإلكترونى فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء، ومديرى مديريات التربية والتعليم والإدارة المالية والتحول الرقمى بالمحافظة .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن نظام التحصيل الإلكترونى يهدف إلى التيسير على المواطن وتسهيل إنجاز أعماله، مشيرا إلى أن هناك حوالى 50 ماكينة تحصيل إلكترونى بالأحياء، وذلك حتى يتوافر للمواطن مكان لائق وعلى أعلى مستوى لتقديم الخدمة .

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تفعيل كافة ماكينات التحصيل الإلكترونى بالمراكز والأحياء المختلفة بالمحافظة ، وتعدد أماكن التحصيل وانتهاء العمل بنظام الشباك الواحد، من أجل التخفيف على المواطن وسرعة إنجاز أعماله.

ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل النجاح لتطبيق المنظومة الرقمية الجديدة والإصرار على نجاحها على غرار كافة المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا .