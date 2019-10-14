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محافظ بنى سويف يبحث مع أعضاء نقابة الأطباء الجدد تحسين مستوى الخدمة الصحية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:08 م
محافظ بنى سويف يبحث مع أعضاء نقابة الأطباء الجدد تحسين مستوى الخدمة الصحية محافظ بنى سويف مع أعضاء نقابة الأطباء الجدد
بنى سويف - هانى فتحى

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التقى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وفدا من نقابة أطباء بنى سويف، برئاسة الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء، وحضور كل من أعضاء المجلس: الدكتور أحمد جابر أمين وكيل النقابة، الدكتور أشرف سعد نعيم، الدكتور أحمد خفاجى، الدكتور محمد شعبان عبد العليم، والدكتور محمد رجب أمين الصندوق.

 

وهنأهم المحافظ بفوزهم فى انتخابات التجديد النصفي، وأنها جاءت تتويجا لعملهم المخلص وجهدهم النوعى فى دعم القطاع الصحى لتقديم خدمة طبية وعلاجية بالمستوى المطلوب، متمنياً أن يزيد التعاون بين النقابة ومسؤولى قطاع الصحة وكل المعنيين فى مجال الدفع بجهود الدولة لتطوير مستوى الخدمة الصحية وتوفيرها بالشكل المطلوب فى كل المناطق خاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

 

ودار حوار أثناء اللقاء حول مستجدات القطاع الصحى، والتحديات التى تواجه تقديم خدمة صحية متكاملة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، حيث أكد محافظ بنى سويف على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائم التوجيه والمتابعة للعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وهو ما تجسد فى إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة الحكومة فى تنفيذ خطتها الهادفة للإرتقاء بمكونات القطاع بالكامل لتطوير مستوى الخدمة ولتشمل كل ربوع مصر، ضمن الخطة الشاملة التى تتبناها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

واستعرض محافظ بنى سويف أهم الجهود النوعية المنفذة لدعم القطاع بجانب خطة الوزارة، مشيرا إلى أن بنى سويف تعتبر رائدة فى مجال الاستفادة من المشاركة المجتمعية لدعم القطاع الصحى، حيث تم تنفيذ مشروعات بتكلفة زادت عن 150 مليون جنيه خلال سنة واحدة فقط شملت توفير 4 وحدات غسيل كلوى كلوى لأول مرة لخدمة 4 قرى وتوابعها، وانشاء مستشفيات مجهزة بتجهيزات نوعية (عمليات – عناية مركزة – حضانات – استقبال وطوارئ ..)، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 100 قافلة طبية بالمجان، ضمن برنامج طموح يتسهدف 225 قرية و860 عزبة، ويجرى حاليا تأهيل مستشفى الـ 24 سرير المتوقفة منذ 15 عام لتحويلها لمستشفى مركزى، ويجرى أيضا تطوير 6 وحدات صحية بالمساهمة المجتمعية وغيرها كثير.

 

وأشار محافظ بنى سويف إلى أنه يعتمد على التواصل المباشر مع الدكتورة وزيرة الصحة فى الحالات والمواقف التى تتطلب التدخل الفورى، التى يتم ملاحظتها أثناء الجولات الميدانية أو عن طريق رصد غرفة العمليات أو شكاوى المواطنين، حيث أثمر هذه الأسلوب عن عدد من النتائج المميزة، فقد وافقت وزارة الصحة على استئجار مستشفى خاص لأول مرة ليكون مقرا مؤقتا لمستشفى سمسطا المركزى الذى يجرى تطويره ،وأيضا تم تشغيل جهاز قسطرة القلب بوحدة الرعاية بمستشفى بنى سويف النموذجى، منوها أن الجهاز قد توقف لمدة أسبوع فتم التواصل المباشر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة حتى تم إجراء الصيانة الشاملة للجهاز، وجارى التنسيق لاستلام الجهاز الجديد.

 

كما تطرق اللقاء لبحث عدد من الإجراءات لتعظيم سبل التعاون والتكامل بين النقابة والجهاز التنفيذى المعنى بقطاع الصحة، لتحقيق تقدم ملموس فى مستوى الخدمة الصحية بالمدن والقرى، وتوفير الحلول والبدائل للمشكلات التى تواجه القطاع، خاصة التحديات التى تواجه القطاع على مستوى الجمهورية مثل نقص الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى، ووحدات الرعاية، ووحدات الغسيل الكلوى وغيرها.

 

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بنى سويف

محافظة بنى سويف

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