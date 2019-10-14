محافظ المنيا يحٌيل موظف للنيابة العامة لاستيلائه على دفتر قسائم

المنيا فريق المحافظات

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إيقاف موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، عن العمل لمدة شهر، وإحالته للنيابة العامة، وذلك لاستيلائه على دفتر قسائم (33) ع .ح ، والذى يحتوى على مائتى قسيمة كان مختوما بخاتم الوحدة المحلية وصالح للاستخدام، والاحتفاظ به فى منزله بقصد استغلاله على خلاف ما نصت عليه القوانين واللوائح.

أكد المحافظ فى بيان استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية لضبط الحالات المماثلة إن وجدت، على كافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، موضحا أنه لا مكان للأيدى المرتعشة ولكل من تسول له نفسه الاستيلاء على حق من حقوق الشعب.

أوضح أمير زيدان، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، أن قرار المحافظ جاء استنادا على المذكرة التى أعدتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، والمتضمنة مذكرة من إدارة المخازن بالوحدة تفيد بفقد دفتر مالى (33) ع.ح مجالس محلية فئة 200 ، مختوم بخاتم الوحدة المحلية بتاريخ 8 أكتوبر الحالي، وعند الشروع فى صرفه للاستخدام، تبين عدم وجود الدفتر، وبالبحث عن الواقعة والمتسبب فيها تبين أن الدفتر كان مستولى عليه بمعرفة موظف بالوحدة المحلية، حيث تمكن أعضاء التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية من ضبط الدفتر من المنزل الخاص بالموظف.