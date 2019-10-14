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محافظ الغربية يوجه الصحة بضرورة الكشف على فيروس سى بخيام مولد السيد البدوى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:47 م
محافظ الغربية يوجه الصحة بضرورة الكشف على فيروس سى بخيام مولد السيد البدوى محافظ الغربية يتفقد لجان الصحة
الغربية محمد طارق

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وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بضرورة قيام خيام الصحة الموجودة داخل خيام منطقة السارى الأحمدى بالكشف عن فيروس سى لجميع المترددين والزوار .

 

وأكد محافظ الغربية أن مولد السيد البدوى، حدث قومى ويجب تكاتف جميع المديريات حتى يخرج المولد بصورة مشرفة كالعام الماضى، مشيرا إلى أن محافظة الغربية سباقة بالكشف عن فيروس سى .

 

جاء ذلك بحضور المهندس عادل داود رئيس حى اول طنطا والمهندسة أمانى هاشم وكيل وزارة الكهرباء والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة والقيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

 

خيام الصحة بالمولد
خيام الصحة بالمولد

 

محافظ الغربية يتفقد لجان الصحة
محافظ الغربية يتفقد لجان الصحة

محافظ الغربية

المولد الأحمدى

مولد السيد البدوى

استعدادات المولد

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