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محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:16 ص
محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 131 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين، بدون فوائد عن شهر سبتمبر الماضى لإقامة مشروعات جديدة، وبلغت قيمتها 800 ألف جنيه،مؤكدا على أن إجمالى المبالغ المنصرفة من الجهاز حتى الآن بلغ 80 مليون و531 ألف جنيه.

وشدد شاروبيم على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات

وقال محافظ الدقهلية،إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات فى السداد، فضلا عن وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات .

ومن جانبها قالت زينب الامشاطى مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لعدد 55 منهم (26 ذكور، 29 إناث)على مستوى 13 وحدة محلية بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من الجهاز إلى 11 ألف و279 من الجنسين.

 

 

 


الدقهلية

مشروعات الشباب

قروض الشباب

شباب الخريجين

محافظ الدقهلية

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