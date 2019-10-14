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محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من تحديد ارتفاعات المبانى فى جميع قرى المحافظة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:50 م
محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من تحديد ارتفاعات المبانى فى جميع قرى المحافظة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، على سرعة الانتهاء من تحديد الارتفاعات المسموحة للمباني في كافة قرى ومراكز ومدن الدقهلية، ووجه بتشكيل فربق عمل من ادارة التخطيط العمراني للقيام بتحديد متوسط الارتفاعات. 

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، بالتشديد على كافة الأحياء والمراكز والمدن بضرورة عدم جمع تبرعات اجبارية من المواطنين تحت أي مبرر والتبرعات كلها اختيارية . 
 
وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة الانتهاء من تحديد أقل الارتفاعات وأكبرها وتحديد المتوسط السائد للارتفاعات حتى يستطيع المواطنين البدء في بناء منازلهم وفق الارتفاعات المسموحة. 
 
ووجه لمدير التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء ، مشيرا إلى أن المحافظة ليس لديها ظهير صحراوي وتحتاج للامتداد الرأسي،ووجه بضرورة العمل في إطار قانوني وعند وقوع مخالفة لابد من احطار صاحبها بخطاب رسمي. 
 
وأبدى محافظ الدقهلية، عددا من الملاحظات على شارعي قناة السويس والجيش وطلب تطويرهما وإعادة تصميم الجزيرة الوسطى ، وقال إن شارع الجيش يحتاج إلى تطوير فهو مدخل رئيسي لمدينة المنصورة ،وتطوير حديقتي الأسرة والطفل. 
 
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية مع المحاسب محمد عبد الباقي مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة،والمهندسة سماح المحمدي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني،و أحمد عبد السميع رئيس حي غرب،ومحمد أنور نائب رئيس حي شرق المنصورة،والمحاسب السيد خيوه مراقب عام الحسابات ،وأيمن السعيد مدير الحسابات .
 
 
 
 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

ارتفاعات المباني بقري الدقهلية

التخطيط العمراني

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