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محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:10 م
محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة محافظ الجيزة خلال تكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة
كتب سيد الخلفاوى

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كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة، بمقر ديوان المحافظة، خلال الندوة التى أقامتها محافظة الجيزة بالتعاون مع القوات المسلحة لمجابهة الأزمات والكوارث للتدريب العملى المشترك صقر 53.
 
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديرى الأجهزة التنفيذية والأمنية فى رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملى.
 
 
 

الجيزة

تكريم الشهداء

الشهداء

محافظ الجيزة

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