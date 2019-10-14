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محافظ الجيزة: قيمة التصالح بمخالفات مبانى 6 أكتوبر من 50 - 2000 جنيه للمتر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:57 ص
محافظ الجيزة: قيمة التصالح بمخالفات مبانى 6 أكتوبر من 50 - 2000 جنيه للمتر أحمد راشد محافظ الجيزة - مبانى
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرارا لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، تضمن تشكيل لجنة لتقييم وتحديد سعر المتر المسطح فى تقنين الأوضاع والتصالح بمدينة 6 أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. 
 
وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه سيتم تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى عدة أقسام على حسب المستوى العمرانى، والحضاري، وتوافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام "سكنى - تجارى - إدارى، - ترفيهى - صناعى وغيرهم"، على ألا يقل قيمة المتر عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2000 جنيه. 
 
 
 
 

 


قانون التصالح

تقنين الاوضاع

6 اكتوبر

مخالفات البناء

الجيزة

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