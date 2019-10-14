محافظ الجيزة: قيمة التصالح بمخالفات مبانى 6 أكتوبر من 50 - 2000 جنيه للمتر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرارا لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، تضمن تشكيل لجنة لتقييم وتحديد سعر المتر المسطح فى تقنين الأوضاع والتصالح بمدينة 6 أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه سيتم تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى عدة أقسام على حسب المستوى العمرانى، والحضاري، وتوافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام "سكنى - تجارى - إدارى، - ترفيهى - صناعى وغيرهم"، على ألا يقل قيمة المتر عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2000 جنيه.