محافظ الأقصر يلتقى بأهالى مدينة طيبة لبحث مشاكلهم

الأقصر – أحمد مرعى

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، اليوم الإثنين، مع عدد من سكان مدينة طيبة الجديدة، للاستماع إلى طلبات وشكاوى واحتياجات المواطنين المقيمين فى المدينة.

وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة المهندس مصطفى سعيد.

واستمع محافظ الأقصر خلال اللقاء، إلى عدد من المطالب والشكاوى فى قطاعات التموين والمرور والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، حيث وجه المحافظ بإيجاد أنسب الحلول الفورية والملائمة للمشكلات التى تم عرضها.

تم تكليف مديرية التموين بتوفير كميات الخبز المدعم اللازمة لتغطية احتياجات سكان المدينة إلى حين حل مشكلة مخبز مدينة طيبة، والتنسيق بين إدارتى المرور والمواقف لوضع الآليات المناسبة لتحقيق الانضباط فى خطوط السير الخاصة بالمدينة، وتهيئة ملاعب مراكز الشباب داخل المدينة، وحصر احتياجات الوحدة الصحية بالمدينة لتوفيرها.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء – على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة بكل ما لديها من إمكانيات متاحة للعمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وراحتهم وحل المشكلات التى تواجههم وتقديم الخدمات اللائقة لهم، حيث حضر اللقاء كل من مدير إدارة المرور العميد طارق ألهم، ومدير عام الطرق ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، ومدير عام مديرية التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة عبدالرحيم سعدي، وعدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية والإدارات الخدمية بالمحافظة.