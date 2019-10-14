محافظ أسيوط: 1260 تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الدولة تمد أيديها لحل مشكلات الجماهير فى كافة القطاعات ، وفى مقدمتها مخالفات البناء لمساعدة المواطنين للدخول فى مظلة التصالح .

وقال نور الدين ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الجهات المختصة تقدم العديد من التسهيلات فى هذا الشأن ، مشيرا الى أن الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن 1260 طلبا بالرغم من أن المخالفات الموجودة على أرض الواقع تشير الى وجود 5 أضعاف الطلبات المقدمة، مشيرا الى أن الأسعار المحددة لطلبات التصالح قليلة مقارنة بشكل وحجم الأسعار الموجودة فى محافظة أسيوط، مؤكدا استلام طالب الخدمة لما يثبت تصالحه بعد استيفاء اوراقه وفحصها وسنعمل على انجاز هذه المهمة بأقصى سرعة.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة التى تحدد الحالات التى من خلالها يمكن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتها التنفيذية موضحاً أن أسيوط تعتبر أول محافظة تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، مؤكداً على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية

وكان وزير الإسكان صرح خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أنه شارك فى الاجتماع الأخير للمحافظين، وتم مناقشة رفض لجان تلقى طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالى تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات ، مشددا على أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف إزالات المبانى المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح .