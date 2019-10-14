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محافظ أسيوط: لدينا 11 مكتب تشغيل للشباب تابعة للقوى العاملة بمختلف المراكز

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:09 ص
محافظ أسيوط: لدينا 11 مكتب تشغيل للشباب تابعة للقوى العاملة بمختلف المراكز اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدرى

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن مكاتب تشغيل الشباب التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة والبالغ عددها 11 مكتب موزعة على جميع المراكز والأحياء تفتح أبوابها أمام الشباب الخريجين والراغبين في الالتحاق بسوق العمل مشيرًا إلى إنه تم تجهيز تلك المكاتب لتأهيل وتوجيه الشباب على كيفية التقدم والحصول على فرص عمل بجميع القطاعات والفرص التدريبية المتاحة في مختلف الحرف من خلال مسئولي الإرشاد الوظيفي بتلك المكاتب والمتخصصين في توعية الشباب وتوجيههم وذلك في إطار جهود المحافظة لإتاحة فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

 

وأشار المحافظ – في تصريحات له اليوم – إلى إنه أصدر توجيهاته إلى حازم على وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة وعلى سيد مدير المتابعة الميدانية بالمديرية وأعضاء اللجنة العليا لتشغيل الشباب بحث الشباب وتوعيتهم على التوجه لمكاتب التشغيل بالمراكز والأحياء لتسجيل بياناتهم ورغباتهم في الالتحاق بسوق العمل فضلًا عن الإطلاع على فرص العمل المتوفرة بتلك المكاتب لافتاً إلى إنه تم التأكيد على تواجد باحث ومفتش بكل مكتب لاستقبال الشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل وتوعيتهم على كيفية الالتحاق بفرص العمل المتاحة وكيفية كتابة السيرة الذاتية ومعرفة الدورات والخبرات المؤهلة لكل وظيفة تسهيلًا علي الشباب.

 

يذكر أن مكاتب تشغيل الشباب التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة البالغ عددها 11 مكتب توجد بمراكز "ديروط والقوصية ومنفلوط والفتح وأبنوب وساحل سليم والبدارى وأبوتيج وصدفا والغنايم ومكتب حي غرب أسيوط لخدمة "أحياء شرق وغرب ومركز أسيوط".

 

 

 


اسيوط

القوى العاملة

تشغيل الشباب

فرص عمل

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