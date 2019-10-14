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محافظ أسوان يستقبل وفد وزارة الخارجية استعداداً لتنظيم منتدى للسلام والتنمية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:32 م
محافظ أسوان يستقبل وفد وزارة الخارجية استعداداً لتنظيم منتدى للسلام والتنمية محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بوفد وزارة الخارجية ، لتنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، حيث تم استعراض أوجه التعاون المطلوبة لإظهار مدينة أسوان فى أبهى صورة ممكنة من خلال إستثمار هذا الحدث الدولى الكبير فى التجهيز الجيد شكلاً وموضوعاً، مع عرض متطلبات المحافظة العاجلة لوضع إمكانيات الدولة فى إطار المتاح منها وخاصة فى قطاع البنية الأساسية المتعلقة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والإتصالات وغيرها ، والسعى بشكل متكامل بين الجهات والوزارات والمحافظة كمنظومة عمل واحدة ، وقد أكد محافظ أسوان على ضرورة الإستفادة من عقد هذا المنتدى بما يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لعاصمة الشباب الإفريقى مثلما حدث فى ملتقى الشباب الإفريقى والعربى الذى إستضافته المحافظة فى مارس الماضى، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية والتجميل والتشجير والتطوير ، وأيضاً مطار أسوان الدولى ، بالإضافة إلى الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية والسياحية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وعلى هامش زيارة وفد وزارة الخارجية لأسوان ، تم عقد اجتماع موسع مع مسئولى وقيادات الجهات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى مديرى الفنادق السياحية للتنسيق فى آليات تنفيذ التجهيزات المطلوبة لهذا المنتدى الدولى والذى سيشهد مشاركة عالمية واسعة من رؤساء الدول الإفريقية والصديقة حيث يعتبر أهم حدث دولى تنظمه مصر خلال عام 2019 .

ويهدف المتتدى إلى إطلاق مرحلة جديدة لعلاقات مصر مع أفريقيا وشركائها الدوليين، علاوة على إبراز مدينة أسوان كمقصد سياحى عالمى فى ظل تغطية إعلامية مكثفة محلية ودولية ، وأوضح اللواء حازم عزت بأنه تم خلال الإجتماع إستعراض كل جهة لمطالبها الضرورية والعاجلة ، مع نقل الواقع الفعلى بكل أمانة ومصداقية وخاصة أوجه القصور والمشاكل للجنة الوطنية للتيسير والتنسيق للمنتدى والذى تشرف عليه وزارة الخارجية من أجل رفع هذه المتطلبات إلى المستوى الأعلى والوزارات المختصة ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية وخط إتصال مفتوح بين وزارة الخارجية والمحافظة والجهات الأخرى للإسراع بتنفيذ التكليفات المطلوبة وتحويلها إلى واقع ملموس .

محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية (1)
محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية 
محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية (2)
محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية 
محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية (3)
محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية 
محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية (4)
محافظ أسوان يلتقى بوفد وزارة الخارجية

 

 


اسوان

منتدى اسوان للتنميه المستدامه

محافظ أسوان

وزارة الخارجية

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