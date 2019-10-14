محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعدا تحسبا لسقوط أمطار على رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن احتمالية سقوط أمطار، على شمال المحافظة وتحديدا بمدينة رأس غارب والزعفرانة، اعتبارا من اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تستمر للثلاثاء.

وأكدت المحافظة، أن ورد لغرفة العمليات للمحافظة بيانا من هيئة الارصاد الجوية يفيد احتمالية سقوط أمطار ما بين شديدة أو متوسطة على مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، وما بين خفيفة ومتوسطة على مدن الغردقة وسفاجا والقصير، وذلك اعتبارا من اليوم وغدا.

وأكدت المحافظة أن تم رفع درجة الاستعداد طبقا للتعليمات المستديمة وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.