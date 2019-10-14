مجموعة سياحية كبرى تستحوذ على 700 مكتب تابع لتوماس كوك فى ألمانيا

كتبت آمال رسلان

بعد شهر من أزمة إفلاس شركة السياحة توماس كوك العالمية، أعلنت مجموعة RT-Reisen السياحية الألمانية عن استحواذها على جميع مكاتب توماس كوك في ألمانيا وعددها 700 مكتب سياحي، وهى مجموعة شريكة في تلك المكتب مع مجموعة توماس كوك بنسبة 50% منذ عام 2003.

وبعد إشهار الإفلاس لتوماس كوك قامت بشراء حصة توماس كوك في تلك المكاتب من الحارس القضائي وبذلك أصبحت المكاتب بالكامل تحت ملكيتها، وقال توماس بوسل، الرئيس التنفيذي لشركة RTK فى بيان اليوم : "يسرني أننا تمكنا من تحمل المسؤولية الكاملة، وبالتالي تزويد وكالات السفر بالوضوح والاستقرار".

وفي الأسابيع المقبلة، سيجري الملاك الجدد محادثات مع شركائهم حول التعاون لمناقشة رغباتهم وفرص التنمية، ومن المقرر عقد اجتماع مع ممثلي جميع وكالات السفر في فرانكفورت في 2 نوفمبر.

وعلق الدكتور سعيد البطوطى عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة أنه بالرغم من الحزن الذى يخيم على القطاع السياحى فى ألمانيا بعد الوضع الذي آلت إليه توماس كوك أول شركة سياحية في العالم والتي تعمل منذ عام 1841، إلى أن الاعلان الذى تم اليوم عن إنقاذ مجموعة الشركة فى ألمانيا هو حل جيد، وفي مصلحة العاملين في تلك المكاتب لعدم فقدهم وظائفهم، حيث يتم استئناف العمل بها والذي بدأ بالفعل .