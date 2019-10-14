مباحث سوهاج تسقط لص ماكينات الصرافة بعد استيلائه على 53 ألف جنيه من عامل

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، برئاسة الرائد إسلام عجاج رئيس مباحث القسم، من كشف غموض واقعة قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على كارت الصرف الآلى بأحد المواطنين، عقب مغافلته واستبداله والاستيلاء منه على مبلغ 53 ألف جنيه.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج، يفيد بتقدم عامل ببلاغ ضد مجهول أستولى منه على كارت الصرف الخاص به، وصرف مبالغ مالية منه بدون وجه حق.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات قرر اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية فى سوهاج، سرعة التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن مقدم البلاغ "احمد م م" عامل، ومقيم مركز أخميم، وأنه أثناء قيام أحد الأشخاص بمساعدته بصرف مبالغ ماليه بواسطه الفيزا كارت خاصتة لعدم معرفته الصرف فوجئ عقب ذلك بقيامه بغافلته وأستبدال الكارت الخاص به وقيامه بسحب مبالغ مالية منه بلغت قيمتها 53,000 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "أيمن ح م" 43 سنة عامل قسم أول سوهاج، وله محل إقامه - مركز سوهاج وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبطه وإحضاره عقب إستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 2 جرام، و3 كارت فيزا لعدة بنوك ومبلغ مالى وقدره 38,200 ألف جنيه.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بعالية، وبحيازته للمواد المخدر بقصد التعاطى والمبلغ المالى من حصيلة السرقة، وأنه قام بصرف باقى المبلغ على ملذاته الشخصية.

بتطوير مناقشة المتهم، اعترف بارتكابه العديد من الوقائع الآتية واقعه سرقه مبلغ مالى "بلاغ عبدالوهاب م ا ع" 65 سنة بالمعاش ومقيم مركز ساقلتة، وسرقه مبلغ مالى "بلاغ المدعوة عائشة ع ا" 34 سنة موظفة ومقيمة مركز المراغة، وسرقه مبلغ مالى " بلاغ عبدالله س ت ا" 66 سنة، بالمعاش ومقيم أسوان، وسرقه مبلغ مالى "بلاغ رضا ا ع ا" 41 سنة ربه منزل وتقيم مركز سوهاج .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.