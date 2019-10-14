مباحث التموين تضبط 63 قضية خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب المنشآت التجارية غير المرخصة.

أسفرت الحملة عن تحرير 63 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير قضايا غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية،وإدارة منشأة بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.