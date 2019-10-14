لماذا يجب الابتعاد عن صالات التجميل والساونا خلال شهور الحمل الأولى؟

فاطمة ياسر

خلال فترة الحمل، هناك العديد من المحاذير التي يقدمها الطبيب، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الأم وصحة الجنين، وتحد بشكل كبير من التعرض أو الإصابة لأي مشاكل صحية، ومن ضمن الممنوعات علي المرأة الحامل سنتعرف عليها خلال هذا التقرير ووفقا لموقع "webmed".

من الأشياء الأولية التي يجب التقليل منها أو تجنب تناولها هي الكافيين، حيث أنه من العناصر المدرة للبول، والتي تساعد في ارتفاع نسبة ضغط الدم، وارتفاع ضربات القلب، وهذا الأمر يعد من الأمور الغير مفضلة لدي الحوامل، ولكن يمكنك تناول كوب صغير يوميا من المشروبات الغنية بالكافيين.

هناك العديد من الروائح غير المحبذة لاستنشاق روائحها للحامل، ومنها دهانات الغرف أي "البويا"، عوادم السيارات، البنزين، والجاز، والكلور، فهي أشياء تحتوي علي مواد كيميائية تتسبب في تعرض الحامل للخطر، وتزيد من فرص تعرض الجنين للإصابة بتشوه الأجنة.

من ضمن المحاذير علي المرأة الحامل هي عدم ارتداء الكعب العالي، لأن هذا الأمر يزيد من فرص الولادة المبكرة نتيجة للإصابة بتقلصات الرحم، والتعرض للإجهاض المفاجيء، ولذا تجنب ارتدائه أثناء فترة الحمل.

أبتعدي عن الذهاب لصالات التجميل والخضوع لجلسات الساونا أو البخار، لأن هذا الأمر يتسبب في زيادة فرص للإجهاض نتيجة للتعرض للسخونة، وخاصة في الأشهر الأولي من الحمل، ولذا يجب تجنب القيام بمثل هذه الأشياء خلال هذه الفترة الحرجة ، كما أن التدخين بكل أشكال يعد من الممنوعات التي يجب تجنبها من قبل النساء الحوامل، لأنها تزيد من فرص تعرض الجنين للموت.