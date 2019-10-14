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لافروف: زيارة بوتين للسعودية تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات بين بلدينا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:38 م
لافروف: زيارة بوتين للسعودية تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات بين بلدينا لافروف
أ ش أ

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 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس بوتين للسعودية تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات بين البلدين.
 
وأوضح لافروف في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الجانبين أكدا خلال المباحثات على التطور المتواصل للعلاقات على جميع الاتجاهات، في التجارة والاقتصاد والاستثمارات، وخاصة مجال الاستثمارات وتنسيق الأعمال في المجال العسكري التقني والتنسيق للسياسة الخارجية".
 
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل، في وقت سابق اليوم بقصر اليمامة في الرياض، الرئيس الروسي، واصفًا زيارة بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

سيرجي لافروف

بوتين

السعودية

روسيا

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