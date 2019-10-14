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كوريا الجنوبية فى حالة تأهب بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:24 ص
كوريا الجنوبية فى حالة تأهب بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سلطات الحجر الصحى الكورية الجنوبية، حالة تأهب لمواجهة الانتشار المحتمل لمرض حمى الخنازير الإفريقية عبر البلاد بعد العثور على خنازير برية نافقة مصابة بالمرض شمال العاصمة سول.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السلطات إعلانها عن اكتشاف خنزيرين بريين نافقين في تشيول-وون الواقعة على بعد 90 كيلومترا شمال سول والقريبة من الحدود مع الشمال، مضيفة أن نتيجة التحليل أثبتت إصابة كليهما بالمرض، لتصبح هاتان الحالتان أول إصابتين يتم اكتشافهما في إقليم كانج وون في شمال شرق البلاد.
وقد تم أمس الأحد، اكتشاف خنزيرين نافقين آخرين في المنطقة المصابة. ليرتفع بهذا عدد الخنازير النافقة المصابة بالمرض إلى 5 حالات منذ اكتشاف أول حالة في وقت سابق من هذا الشهر في قرية واقعة بالقرب من الحدود مع الشمال.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أكدت وجود 14 حالة مصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مزارع الخنازير المحلية منذ منتصف سبتمبر حيث شهدت أول ظهور لهذا المرض المعدي. ولم يتم الإبلاغ عن حالات مؤكدة أخرى منذ التاسع من أكتوبر.
وقد تم الإبلاغ عن جميع الحالات في مناطق تقع في مدينة إنتشون وإقليم كيونجكي القريبين من كوريا الشمالية والذين أبلغا عن ظهور المرض بهما في وقت سابق من هذا العام.
ومن المعروف أن المرض غير مؤذ بالنسبة للبشر ولكنه قاتل بالنسبة للخنازير ولا يوجد علاج معروف له حتى الآن.
وعلى الرغم من عدم معرفة الطريقة التي انتقل بها المرض لكوريا الجنوبية إلا أن الشكوك تشير لانتقاله عبر الجارة الشمالية.. وينتقل المرض بسبب الاتصال مع حيوانات حاملة للمرض أو بسبب الطعام الملوث.


حمى الخنازير

كوريا الجنوبية

حالة تأهب

حمى الخنازير الإفريقية

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