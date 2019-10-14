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كشافة المدرسة الإماراتية يرسمون هزاع المنصورى بـ1600 مكعب روبيكس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:53 ص
كشافة المدرسة الإماراتية يرسمون هزاع المنصورى بـ1600 مكعب روبيكس هزاع المنصورى
وكالات الأنباء

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بادر طلبة كشافة المدرسة الإماراتية بتنفيذ صورة لرائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، مستخدمين فيها 1600 مكعب روبيكس، تعبيرا عن فرحتهم بوصوله إلى أرض الوطن، وحرصوا على تنفيذ لوحة فسيفسائية فى ديوان وزارة التربية والتعليم بدبى.

 

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، حرص 57 طالبا وطالبة على المشاركة بالترحيب بعودة المنصورى بعد نجاح رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، من خلال تنفيذ أكبر لوحة تحمل صورته من المكعبات، وتم تنفيذها فى 6 ساعات فقط.

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ومن جانبه قال المهندس خلفان جمعة بالحاج المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية والأنشطة فى وزارة التربية والتعليم، إن دولة الإمارات سطرت إنجازا رائدا فى قطاع حيوى على المستوى العربى من خلال وصول رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى إلى محطة الفضاء الدولية، وهى بذلك تثبت نهجها وتميزها فى مختلف المجالات.

 


الامارات

هزاع المنصورى

مكعبات

وزارة التربية والتعليم

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