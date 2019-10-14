سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:09 م
قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية قيس سعيد
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غرد قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى والفائز برئاسة تونس، على  حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، موجهًا رسالة لشعب تونس قائلًا: "انتهى عهد الوصاية، مشروعنا اليوم يقوم على الحرية".
 
وفور إعلان النتيجة التقديرية، غرد قيس: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".
 
وكانت  استطلاعات الرأى لأصوات الناخبين قد أعلنت  فوز المرشح المستقل قيس سعيد في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة التونسية بنسبة تتجاوز 70% من مجموع الأصوات، على منافسه نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس".
 
وخرج آلاف التونسيين إلى الشوارع للاحتفال بالنتائج الأولية للانتخابات، ورفع أنصار سعيد العلم التونسي، ورددوا مقاطع من أغان طالما تغنى بها الشعب أيام الثورة عام 2011، كما رددوا شعارات ثورية مساندة لسعيد.

تونس

انتخابات تونس

قيس سعيد

انتخابات الرئاسة

قلب تونس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معلول يظهر فى الأهلى اليوم بعد مشاركته فى تعادل تونس مع الكاميرون

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:30 ص

تعرف على أبرز اتجاهات "قيس سعيد" فى القضايا المهمة.. العمل من أجل فلسطين.. تونس تتجه لعلاقات دولية متوازنة.. والإقرار بحق الليبيين فى تقرير مصيرهم.. وعن التنظيم السرى لـ"النهضة": نرفض وجود أى جهاز خارج القانون

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:12 ص

لطيفة لرئيس تونس الجديد: وفقك الله لخدمة شعبها وأرضها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:59 م

رئيس حكومة تونس يهنئ قيس سعيد بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:24 م

شوارع تونس تمتلئ بالاحتفالات بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة