قوات الجيش السورى تنتشر على بعد 6 كم من الحدود مع تركيا

هند المغربى

ذكر المرصد السوري أن قوات الجيش السورى تنتشر على بعد 6 كم من الحدود التركية، وأن اللواء 93 التابع لقوات النظام ينتشر في عين عيسى شمال الرقة، وفق ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

كانت فضائية سكاي نيوز، أفادت أن قوات سوريا الديمقراطية أكدت على الاتفاق مع الحكومة السورية على دخول الجيش السوري وانتشاره على طول الحدود مع تركيا، حيث أن الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا كمدينة عفرين وغيرها.

كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الاتفاق مع الحكومة السورية التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كى يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورين.

وقالت سوريا الديمقراطية أن هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي كعفرين وباقي المدن والبلدات السورية الأخرى.

وأوضحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها من خلال قواتها العسكرية والمشكلة من أبناء كل المكونات السورية في مناطق الإدارة الذاتية حاربت الإرهاب ابتداء من مدينة عين العرب في عام 2014 ثم تابعت معارك التحرير ضد هذا التنظيم الإرهابي في شمال وشرق سوريا فحررت منبج غربي الفرات ثم تل أبيض ثم الطبقة إلى أن وصلت إلى عاصمته المزعومة الرقة ثم إلى دير الزور وأعلن الانتصار على هذا التنظيم بعد خمس سنوات من القتال بتاريخ 23- 3 – 2019 في آخر جيوبه شرق دير الزور.