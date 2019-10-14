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قطاع التدريب بالرى ينظم دورة تدريبية فى الرسم الهندسى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:46 ص
قطاع التدريب بالرى ينظم دورة تدريبية فى الرسم الهندسى فعاليات الدورة التدريبية فى الرسم الهندسى لقطاع التدريب بالرى
كتبت أسماء نصار

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نظم قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورة تدريبية فى مجال "الرسم الهندسى باستخدام برنامج AUTO CAD 2D " على مدار 5 أيام ل 20 متدرب من قطاعات الوزارة المختلفة بمقر القطاع الرئيسى.
 
وأوضح تقرير للقطاع أن مجمل الأنشطة التى تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والتى  شملت 30 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 703 متدرباً، إلى جانب 4 دورات  تدريبية على المستوى الإقليمى لـ 79 متدربا، لرفع كفاءات ومهارت كافة المتدربين فى العديد من المجالات الهندسية والفنية والمشروعات المائية ليكونوا قادرين على دعم تنفيذ إستراتيجية الموارد المائية، والإسهام فى الإصلاح الإدارى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 
وعلى المستوى الدولى فقد تم تنفيذ ورشتين عمل ل 24 مشارك من (هولندا – سويسرا – اسبانيا- فيتنام - هولندا - المغرب - اليابان)، فيما تم المستوى الإفريقي وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية تنظيم البرنامج التدريبى فى مجال "  إدارة وإستخدمات الموارد المائية الغير تقليدية لـ 23 متدرباً من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية (الجزائر - بوركينا فاسو - تشاد - الكاميرون - الكونغو برازافيل - الكونغو الديمقراطية - كوت ديفوار -  جيبوتى - الجابون - جامبيا - مالى - رواندا - توجو - تونس - مدغشقر) .
 
ونظم قطاع التدريب زيارة ميدانية للمتدربين الأفارقة للتعريف بنظم الرى السطحى فى مصر، شملت قناطر زفتى ومن خلفها الرياح العباسى إلى مأخذ بحر بيلا من بحر شبين مروراً بقناطر الراهبين، ووصولاً إلى أنظمة الرى الحقلية والمساقى الآخذة من الترع الفرعية على بحر النور، وذلك بهدف للتعريف بأساليب إدارة الرى المتبعة داخل جمهورية مصر العربية والمعنمدة على إعادة استخدام مياه الصرف فى المناطق التى تواجه مشاكل مائية وبما يعظم من كفاءة استخدام وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.
 
 
 
 
 

وزارة الرى

الرسم الهندسى

قطاع التدريب

المهندسين

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