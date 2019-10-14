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فيديو وصور.. أثار حريق كنيسة مارجرجس فى حلوان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:30 ص
فيديو وصور.. أثار حريق كنيسة مارجرجس فى حلوان حريق كنيسة مارجرجس حلوان
كتبت جينا وليم

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اندلع أمس الأحد، حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس فى حلوان، ولا يوجد خسائر فى الأرواح.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

اثار-الحريق
اثار الحريق

 

اثار-الحريق-خارج-الكنيسة
اثار الحريق خارج الكنيسة

 

اثار-الحريق-على-المذبح
اثار الحريق على المذبح

 

اثار-حريق-الكنيسة
اثار حريق الكنيسة

 

الحريق-يقضى-على-الكنيسة
الحريق يقضى على الكنيسة

 

الكنيسة-من-الداخل
الكنيسة من الداخل

 

المذبح-من-الداخل
المذبح من الداخل

 

كنيسة-مارجرجس-بعد-الحريق
كنيسة مارجرجس بعد الحريق

 

مذبح-الكنيسة
مذبح الكنيسة

حريق

كنيسة

حريق كنيسة حلوان

حلوان

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