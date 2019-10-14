فيديو.. كثافات مرورية فى الدقى بسبب زيادة الأحمال أعلى كوبرى أكتوبر

كتب سليم على

ظهرت كثافات مرورية، أعلى كوبرى أكتوبر بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من شارع البطل ومطلع كوبرى أكتوبر تجاه مدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى أكتوبر بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.