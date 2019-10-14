الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:54 ص كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ظهرت كثافات مرورية، أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى تجاه جامعة القاهرة، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات . تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور صفط اللبن بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . زحام مرورى محور صفط اللبن كثافات مرورية مرور الجيزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة فيديو وصور.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:41 ص إصابة سيدة اصطدمت سيارتها بأخرى أعلى محور صفط اللبن الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:26 م كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال اتجاه جامعة القاهرة الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:33 ص المرور: حملتا رادار متحركتان أعلى محور صفط اللبن للحد من السرعات الجنونية الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 06:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا قد تصل للسيول وتمتد خفيفة للعاصمة حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا "السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى" س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو المزيد من Trending Plus
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