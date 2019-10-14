فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال

ظهرت كثافات مرورية، أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى تجاه جامعة القاهرة، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور صفط اللبن بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .