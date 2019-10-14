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فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:54 ص
فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية، أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى تجاه جامعة القاهرة، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات .
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور صفط اللبن بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 
زحام مرورى خااااااااااااااااااااااااص (1)
 

زحام مرورى خااااااااااااااااااااااااص (2)
 

زحام مرورى خااااااااااااااااااااااااص (3)
 

زحام مرورى خااااااااااااااااااااااااص (4)
 

 


زحام مرورى

محور صفط اللبن

كثافات مرورية

مرور الجيزة

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