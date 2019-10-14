فيديو.. تعرف على منافذ التوزيع القطاعى بسعر الجملة بسوق الجملة فى 6 أكتوبر

كتب أحمد حمادة

قال محسن الفيومى عضو مجلس الأمناء بسوق الجملة ب6 أكتوبر ان السوق به عدد 2 محل تابعين للمحافظة و دورهم ان يبيعوا السلع من الخضروات والفاكهة للبيع قطاعى للمواطنين بسعر الجملة ، موضحا أن الغرض منهم هو اتاحة الفرصة للمواطن للاستفادة من خدمات السوق والاسعار التى تتاح لتجار التجزئة .

وأشار الفيومى لـ"اليوم السابع " أن السوق به مجمع استهلاكى آخر به موظف يتبع الدولة يبيع للمواطنين أوزان تبدأ من الكيلوجرام بنفس السعر الذى يبيع به تجار الجملة داخل السوق.

وأضاف عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن تجار الجملة فى السوق أيضا يوفرون عبوات تبدأ من 3 كجم يمكن أن يستفيد منها المواطن أيضا مثلما تباع للتاجر، موضحا أن السوق يعتمد بصورة دائمة على البيع للمواطنين خاصة والأسر التى تسكن فى منزل واحد ويحتاجون لكميات مرتفعة ولذلك يفضلون الشراء من السوق والاستفادة من فرق السعر.