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فيديو.. "اليوم السابع" داخل مشروع نادى أسوان الجديدة الرياضى قبل افتتاحه

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:19 م
فيديو.. "اليوم السابع" داخل مشروع نادى أسوان الجديدة الرياضى قبل افتتاحه نادى اسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تستعد محافظة أسوان لافتتاح حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية بحلول 2020 ، ضمن افتتاحات 30/6 ، ومن ضمن هذه الافتتاحات نادى أسوان الجديدة الرياضى.

ويصطحب "اليوم السابع" متابعينه فى جولة مصوره داخل النادى الرياضى بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 12 فدانا، باعتباره بانوراما رياضية واجتماعية مميزة غرب النيل بمدينة أسوان.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إنشاؤه هو إقامة نادى اجتماعى رياضى يخدم سكان مدينة أسوان الجديدة، مشيراً إلى تكلفة النادى بلغت نحو 45 مليون جنيه تقريبا، موضحاً بأن العمل بدء فى المشروع يوم 27 ديسمبر من عام 2015، وتبلغ مساحته 12.6 فدان.


نادى اسوان الجديدة الرياضى

مدينة اسوان الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة الاسكان

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