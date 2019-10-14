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فحص 1217 حالة بقافلة القصير وإجراء 10 عمليات لإنهاء قوائم الانتظار بالأقصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:00 ص
فحص 1217 حالة بقافلة القصير وإجراء 10 عمليات لإنهاء قوائم الانتظار بالأقصر الدكتور إسماعيل العربي مدير عام مستشفي الأقصر الدولى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، أنه تم الانتهاء من فعاليات القافلة الطبية التى تم تنظيمها بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للكشف ومناظرة بعض الحالات المرضية بمدينة القصير، للمساهمة فى الرعاية بالمرضى بالمحافظات النائية وتخفيفًا لهم من مشقة السفر لأهالى القصير، وأسفرت القافلة عن فحص وعلاج أكثر من 1217 حالة مختلفة.

وأضاف مدير عام مستشفى الأقصر الدولى لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال القافلة بمدينة القصير فحص 1217 مواطنا فى مختلف التخصصات، حيث قام فريق أطباء المستشفى بخدمة المواطنين بكل جدية.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربى أنه فى اليوم الأول للقافلة تم الانتهاء من مناظرة وفحص 267 حالة، وفى اليوم الثانى تم توقيع الكشف على 950 مواطناً بمختلف التخصصات من أهالى المدينة، كما تم خلال القافلة مناظرة عدد من الحالات وتحويلهم لمستشفى الأقصر الدولى، وذلك للحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى "تغيير مفاصل-مناظير - غدة درقية - الفتق السرى”، كما تم اكتشاف عدد من حالات العيوب الخلفية وتحويلهم لمستشفى الأقصر الدولى، موضحاً أن تلك القافلة تأتى ضمن القوافل الطبية المجانية فى إطار تفعيل المشاركات المجتمعية التى تقوم بها الجمعيات الأهلية بينها وبين المؤسسات الداخلية والخارجية، بهدف خدمة المواطنين بالمدينة والتى تتمثل فى تقديم الخدمات الصحية لكافة أهالى مدينة القصير.

وأوضح مدير مستشفى الأقصر الدولى، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قام فريق طبى مكون من أطباء جراحة العيون بقيادة الدكتور أحمد يحيى استشارى جراحة العيون بالمستشفى، بإجراء 10 عمليات جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار، وقد كان من ضمنها عمليات مياه بيضاء، ويأتى إجراء مثل هذه الجراحات والتى تقوم بها مستشفى الأقصر الدولى تخفيفاً عن أهالى الصعيد من عناء ومشقة السفر للمحافظات الأخرى.


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مستشفي الاقصر الدولي

قوافل طبية للمناطق المحرومة

انهاء قوائم الانتظار بالاقصر

وزارة الصحة

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