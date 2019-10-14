سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح باب التقديم على 16 مشروع صناعى بالداخلة فى الوادى الجديد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:29 م
فتح باب التقديم على 16 مشروع صناعى بالداخلة فى الوادى الجديد الأراضى
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على طرح 16 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالداخلة لتنفيذ مشروعات غذائية وطبية ودوائية وتعدينية وغزل ونسيج بها.

تشمل المنطقة الصناعية ثلاث خلايا صناعية أ و ب وج تشمل 62 مشروع صناعى متنوع قائم فعليا بجانب بعض المشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء، مؤكدا أن الخلية ب وج تضم مشروعات غذائية وكيماوية وخدمية وخشبية وتم الانتهاء من تسليم 33 مشروع جديد بالمنطقة بالمجان بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016م ومن المقرر أن توفر تلك المشروعات الجديدة حوالى 350 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجيين من ابناء مركز الداخلة .

أضاف محافظ الوادى الجديد، فى بيان إنه جرى طرح أراضى المناطق الصناعية بالمجان أمام الراغبين فى إقامة مشروعات عليها مؤكدا على أن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة لا تتجاوز نسبة 50%، وتم توفير كافة التسهيلات للراغبين فى إقامة مشروعات عليها.

وأوضح الزملوط، أنه وجه كافة رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بتقديم التسهيلات الممكنة للراغبين فى إقامة مشروعات بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والحد من البطالة.

أكد المحافظ أن سبق وأن وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تنفيذ 44 مشروعا استثماريا صناعيا بالمحافظة تضمنت تنفيذ 17 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالخارجة و27 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالداخلة حيث تمت دراسة طلبات المستثمرين المتقدمين لاقامة مشروعات صناعية بالمحافظة بواقع 112 طلبا بالاضافة إلى تقديم الدعم الفنى فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية .

 

المنطقة الصناعية بالداخلة (1)

المنطقة الصناعية بالداخلة (1)

 

المنطقة الصناعية بالداخلة (4)
المنطقة الصناعية بالداخلة (4)

 

المنطقة الصناعية بالداخلة (5)
المنطقة الصناعية بالداخلة (5)

 

المنطقة الصناعية بالداخلة (6)
المنطقة الصناعية بالداخلة (6)

 


الوادى الجديد

المناطق الصناعية بالوادى الجديد

مشروعات صناعية بالوادى الجديد

مكتب خدمه المستثمرين بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة