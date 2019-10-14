فتح باب التقديم على 16 مشروع صناعى بالداخلة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على طرح 16 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالداخلة لتنفيذ مشروعات غذائية وطبية ودوائية وتعدينية وغزل ونسيج بها.

تشمل المنطقة الصناعية ثلاث خلايا صناعية أ و ب وج تشمل 62 مشروع صناعى متنوع قائم فعليا بجانب بعض المشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء، مؤكدا أن الخلية ب وج تضم مشروعات غذائية وكيماوية وخدمية وخشبية وتم الانتهاء من تسليم 33 مشروع جديد بالمنطقة بالمجان بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016م ومن المقرر أن توفر تلك المشروعات الجديدة حوالى 350 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجيين من ابناء مركز الداخلة .

أضاف محافظ الوادى الجديد، فى بيان إنه جرى طرح أراضى المناطق الصناعية بالمجان أمام الراغبين فى إقامة مشروعات عليها مؤكدا على أن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة لا تتجاوز نسبة 50%، وتم توفير كافة التسهيلات للراغبين فى إقامة مشروعات عليها.

وأوضح الزملوط، أنه وجه كافة رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بتقديم التسهيلات الممكنة للراغبين فى إقامة مشروعات بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والحد من البطالة.

أكد المحافظ أن سبق وأن وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تنفيذ 44 مشروعا استثماريا صناعيا بالمحافظة تضمنت تنفيذ 17 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالخارجة و27 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالداخلة حيث تمت دراسة طلبات المستثمرين المتقدمين لاقامة مشروعات صناعية بالمحافظة بواقع 112 طلبا بالاضافة إلى تقديم الدعم الفنى فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية .

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