غدا .. الكويت تستضيف الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

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تستضيف الكويت أعمال الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب غدا الثلاثاء، ولمدة يومين تنفيذا لقرارات الدورة 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب؛ وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين على هامش الاستعدادت للاستضافة - إن المؤتمر سيناقش عددا من القضايا الاجتماعية المهمة ذات الطابع المشترك بين البلدان العربية وعلى رأسها حقوق متحدي الاعاقة وحماية حقوق الطفل، وتمكين المرأة، والأيتام، وكذلك متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء على الفقر، والقانون الاسترشادي لكبار السن.

وأشار الى أن المجلس سيناقش أيضا التوصيات الناتجة عن اجتماعه في الدورة ال72 التي عقدت في القاهرة؛ للوقوف على مدى تنفيذ الدول لهذه التوصيات التي تصب في صالح المواطن العربي ومنها مبادرة الكويت للعمل التطوعي الموحد خليجيا وعربيا والتي ستعرض خلال القمة العربية في 2020.

ولفت شعيب إلى أنه سيتم على هامش أعمال المجلس، استضافة معرض الأسر الفلسطينية المنتجة ضمن فعاليات الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف تشجعيهم على العمل والانتاج، تحقيقا للهدف الأول والثامن والعاشر من أهداف التنمية المستدامة الرامية الى القضاء على الفقر.