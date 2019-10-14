سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

غدا .. الكويت تستضيف الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:53 م
غدا .. الكويت تستضيف الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الكويت ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 تستضيف الكويت أعمال الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب غدا الثلاثاء، ولمدة يومين تنفيذا لقرارات الدورة 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب؛ وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي.
 
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين على هامش الاستعدادت للاستضافة - إن المؤتمر سيناقش عددا من القضايا الاجتماعية المهمة ذات الطابع المشترك بين البلدان العربية وعلى رأسها حقوق متحدي الاعاقة وحماية حقوق الطفل، وتمكين المرأة، والأيتام، وكذلك متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء على الفقر، والقانون الاسترشادي لكبار السن.
 
وأشار الى أن المجلس سيناقش أيضا التوصيات الناتجة عن اجتماعه في الدورة ال72 التي عقدت في القاهرة؛ للوقوف على مدى تنفيذ الدول لهذه التوصيات التي تصب في صالح المواطن العربي ومنها مبادرة الكويت للعمل التطوعي الموحد خليجيا وعربيا والتي ستعرض خلال القمة العربية في 2020.
 
ولفت شعيب إلى أنه سيتم على هامش أعمال المجلس، استضافة معرض الأسر الفلسطينية المنتجة ضمن فعاليات الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف تشجعيهم على العمل والانتاج، تحقيقا للهدف الأول والثامن والعاشر من أهداف التنمية المستدامة الرامية الى القضاء على الفقر. 

الكويت

وزارة الشؤون الاجتماعية

عبدالعزيز شعيب

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة