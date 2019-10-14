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"غازبروم نفط" و"أرامكو" توقعان مذكرة تفاهم فى إطار زيارة بوتين للسعودية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:01 م
"غازبروم نفط" و"أرامكو" توقعان مذكرة تفاهم فى إطار زيارة بوتين للسعودية أرامكو
موسكو(أ.ش.أ)

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وقعت شركتا "أرامكو" السعودية و"غازبروم نفط" الروسية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الاستثمار الروسى السعودى، وذلك فى إطار زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية أن "أرامكو" وقعت أيضا مذكرات تفاهم مع الشركة الروسية للأنابيب المعدنية وشركة "جالين" ومصنع "تشيليابينسك" لتدوير الأنابيب و"أنجارا سيرفيس" ومجموعة "إنتراتول" و"تكنوفيك" و"انتيجرا".

يُذكر أن الصندوق الروسى للاستثمار المباشر والهيئة السعودية العامة للاستثمار والمركز السعودى للشراكات الاستراتيجية الدولية ينظم فى إطار زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية أعمال منتدى الاستثمار الروسى السعودى، الذى يشارك فيه أكثر من 300 مشارك من كلا البلدين .

 


غازبروم نفط

ارامكو

بوتين

روسيا

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