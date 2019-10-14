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عمليات سامراء تعلن قتل انتحاريين اثنين وافشال مخطط لـ"داعش" بالعراق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:40 م
عمليات سامراء تعلن قتل انتحاريين اثنين وافشال مخطط لـ"داعش" بالعراق داعش ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت قيادة عمليات سامراء إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف زوار أربعينية الأمام الحسين شرق سامراء.
 
وذكرت قيادة العمليات في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن "قطعات تابعة لقيادة عمليات سامراء، وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، تمكنت من إحباط مخطط لعصابات داعش الإرهابية ، كان يستهدف زوار أربعينية الإمام الحسين في منطقة السيفونه "أم خيوط" شرق مدينة سامراء".
 
وأضاف أن "القطعات تمكنت من قتل اثنين من الإرهابيين، والاستيلاء على حزامين ناسفين ، بالإضافة إلى أربعة عبوات ناسفة".

عمليات سامراء

الأمام الحسين

داعش الإرهابية

العراق

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