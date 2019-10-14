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علاجات طبيعية للطفيليات المعوية.. أبرزها الشيح

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:00 م
علاجات طبيعية للطفيليات المعوية.. أبرزها الشيح الطفيليات المعوية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الطفيليات المعوية هى كائنات تنتقل لجهازك الهضمى ويمكن أن تتكاثر داخل جسمك، وتسبب الإصابة بالأمراض، وتشمل هذه الطفيليات الجيارديا والكريبتوسبوريديوم، الدودة الدبوسية والديدان الشريطية، فى هذا التقرير نقدم علاجات طبيعية للطفيليات المعوية، وفقاً لموقع " verywellhealth".

وتنتقل الطفيليات المعوية عن طريق التلامس مع البراز المصاب (عادة عن طريق الطعام أو التربة أو المياه الملوثة) .

 

أعراض الطفيليات المعوية
 

-الانتفاخ.

-الإسهال.

-التعب أو الضعف.

-الغازات.

- الغثيان.

-آلام في المعدة.

- القيء.

- فقدان الوزن.

 

علاجات طبيعية للتخلص من الطفيليات المعوية
 

تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن بعض الأعشاب والمكملات الغذائية قد تساعد فى التخلص من الطفيليات المعوية وتشمل:

البابايا
البابايا
 

بذور البابايا
 

وفقاً لدراسة تجريبية نشرت في مجلة الغذاء الطبي عام 2007، تلقى 60 طفلاً يعانون من طفيليات معوية جرعات من مزيج من بذور البابايا والعسل أو العسل وحده، وبعد سبعة أيام، تم تطهير الأمعاء من الطفيليات.

 

بذور اليقطين
بذور اليقطين

بذور اليقطين أو قرع العسل
 

بذور اليقطين غنية بالأحماض الأمينية والأحماض الدهنية ومركبات بربارين وكوكوربيتين وبالاتين، وتتضمن الأبحاث حول استخدام بذور اليقطين للطفيليات المعوية دراسة أولية نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية في عام 2016 ، حيث وجد أن مقتطفات بذور اليقطين لها بعض الأنشطة المضادة للطفيليات.

الشيح
الشيح

الشيح
 

قد يساعد عشب الشيح في علاج الطفيليات المعوية عن طريق القضاء على نوع من الديدان الطفيلية المعروفة باسم Heterobranchus longifilis، وفقًا لدراسة أولية نشرت في أبحاث الطفيليات.


علاج الطفيليات المعوية

الطفيليات المعوية

علاجات طبيعية للطفيليات المعوية

علاج الم المعدة

الم المعدة

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