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عادل الجبير: استهداف ناقلات النفط ليس من سلوك السعودية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:42 ص
عادل الجبير: استهداف ناقلات النفط ليس من سلوك السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى
كتب محمد تهامى زكى

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دعا عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى، إلى التريث لمعرفة ما حدث لناقلة النفط الإيرانية "سابيتى" قبل القفز إلى استنتاجات، مؤكداً أن قصة الناقلة التى قالت طهران إنها استُهدفت، يوم الجمعة الماضى، فى البحر الأحمر غير كاملة.

ووفقا لقناة العربية، جدد الجبير، خلال لقاء فى مقر وزارة الخارجية بالرياض، أمس الأحد، مع عدد من الإعلاميين، التأكيد على أن المملكة لا تنتهج مثل هذا السلوك أبداً،(فى إشارة إلى استهداف الناقلات)، كما أنها ليست الطريقة التى تعمل بها، ولم يكن هذا أسلوبها فى السابق.

وأكدت السعودية التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها الاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

 

 


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الجبير

عادل الجبير

ايران

ناقلة النفط

ناقلة نفط ايرانية

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