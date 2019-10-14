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طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وضباب ورياح فى الإمارات والكويت

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وضباب ورياح فى الإمارات والكويت طقس الخليج
كتب محمد تهامى زكى

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تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، هطول أمطار وأمطار رعدية فى السعودية وسلطنة عمان.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، فى حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

السعودية
السعودية

 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً ظهراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة أمطار متفرقة نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 40° C والصغرى 23° C.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم الاثنين، فى مملكة البحرين، سيكون رطبا نسبيًا مع بعض السحب أحيانًا خلال النهار، وتشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية.

الرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، الرطوبة النسبية العظمى 0 % والصغرى 35%.

البحرين
البحرين

 

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة الطقس اليوم، غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظتى الوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على معظم  محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار  متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال  فترة ما بعد الظهيرة.

 


طقس الخليج

الطقس فى الخليج

الامارات

الارصاد الجوية

السعودية

الكويت

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