ضبط 52 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 52 تاجر مواد مخدرة، خلال حملة أمنية، استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

بلغت المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، 1615 جرام حشيش، و 6513 قرص مخدر، و 870 جرام استروكس، و 186 جرام هيروين، و275 جرام شادو.

واعترف المتهمون بالإتجار بالمضبوطات، وأنهم كانوا يستعدون لترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.