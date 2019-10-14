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ضبط 2 طن و350 كيلو رنجة فاسدة وسودانى منتهى الصلاحية بالغربية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:29 م
ضبط 2 طن و350 كيلو رنجة فاسدة وسودانى منتهى الصلاحية بالغربية رنجة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملات على الأسواق ومحلات السلع والمواد الغذائية، لإحكام الرقابة على السلع المتداولة،  لمنع حالات الغش التجاري، أسفرت عن ضبط طن رنجة غير صالحه للاستهلاك، وطن و350كيلو سوداني مقشر منتهي الصلاحية، قبل بيعهم فى الأسواق للجمهور.

كان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، قد كلف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ السلع الغذائية والمحلات لضبط المواد الغذائية الفاسدة غير صالحه للاستهلاك قبل بيعها للجمهور، وتم ضبط "رضا.ا.م" صاحب محل بشارع أبو زهرة بطنطا وبحوزته طن و350كيلو سودانى مقشر منتهي الصلاحية، فى المحضر 27773جنح قسم ثان طنطا.

كما تم ضبط "باسم.س.ع"  صاحب مصنع رنجة بكفر الزيات وبحوزته 200صندوق رنجة غير صالحه للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للجمهور، تحرر المحر 29314جنح مركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


محافظ الغربيه

وكيل تموين الغربية

رنجة فاسده

سودانى مقشر

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