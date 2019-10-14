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ضبط 2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك بطنطا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:59 م
ضبط 2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك بطنطا رنجة فاسدة - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة

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تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ2 طن رنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى أثناء مرورها من منفذ كوبرى شنودة بطنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط السيارة رقم 9137ع ط ا أثناء عبورها من منفذ كوبرى شنودة بطنطا قيادة "محمود. س. م" 43 سنة، محملة بـ2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما جاء بتقرير الطب البيطرى، تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربيه

رنجه فاسده

طنطا

مباحث التموين

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