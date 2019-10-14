سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1220 عبوة دواء ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالشرقية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:56 م
ضبط 1220 عبوة دواء ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالشرقية المضبوطات من ادوية ومستلزمات طبية فاسدة
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مديريتا الصحة والطب البيطرى بالشرقية، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية والمحظورة تداولها، من بينها 6050 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وذلك فى حملات رقابية منفصلة على الصيدليات ومراكز بيع الأدوية.

وقالت مديرية الصحة، إن إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة ، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، شنت حملة مسائية مشتركة مع مباحث التموين بالشرقية لمداهمة أحد المحلات غير المرخصة بمدينة الزقازيق التى تقوم ببيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ومخالفة للقانون وتبين وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر أمن دولة طوارئ بقسم ثانى الزقازيق .

وفى سياق متصل، تم تشكيل لجنة من مفتشى الصيدلة للتفتيش على عدد من الصيدليات بمركز ومدينة الحسينية ، أسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 813 (قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة منها أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ، وعينات طبية مجانية معدة للبيع ، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ، أدوية ممنوع تداولها صدر بها منشور من وزارة الصحة ، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .

وقال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، إنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية ، قامت إدارة الخدمات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

تم خلالها المرور على 4 مراكز بيع أدوية بيطرية وتحرير 3 محاضر مخالفة أسفرت عن ضـبط 409 عبوة دواء لــ 59 صنف دواء بيطري( منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر ) و ( 11 عبوة ) تحصين دواجن 6050 جرعة منتهى الصلاحية ، تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

 

 

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

بيطرى الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة