ضبط 1220 عبوة دواء ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

ضبطت مديريتا الصحة والطب البيطرى بالشرقية، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية والمحظورة تداولها، من بينها 6050 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وذلك فى حملات رقابية منفصلة على الصيدليات ومراكز بيع الأدوية.

وقالت مديرية الصحة، إن إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة ، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، شنت حملة مسائية مشتركة مع مباحث التموين بالشرقية لمداهمة أحد المحلات غير المرخصة بمدينة الزقازيق التى تقوم ببيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ومخالفة للقانون وتبين وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر أمن دولة طوارئ بقسم ثانى الزقازيق .

وفى سياق متصل، تم تشكيل لجنة من مفتشى الصيدلة للتفتيش على عدد من الصيدليات بمركز ومدينة الحسينية ، أسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 813 (قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة منها أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ، وعينات طبية مجانية معدة للبيع ، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ، أدوية ممنوع تداولها صدر بها منشور من وزارة الصحة ، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .

وقال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، إنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية ، قامت إدارة الخدمات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

تم خلالها المرور على 4 مراكز بيع أدوية بيطرية وتحرير 3 محاضر مخالفة أسفرت عن ضـبط 409 عبوة دواء لــ 59 صنف دواء بيطري( منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر ) و ( 11 عبوة ) تحصين دواجن 6050 جرعة منتهى الصلاحية ، تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.